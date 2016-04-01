Пирло советует «Манчестер Сити» купить Погба

а юве на эти деньги нескольких топовых может купить
Легендарный итальянский полузащитник Андреа Пирло советует «Манчестер Сити» отдать рекордную сумму за трансфер полузащитника «Ювентуса» Поля Погба.
«Горожане» не сумели подписать Погба прошлым летом за 75 миллионов фунтов, а Пирло считает, что главную звезду Серии А удастся купить лишь в том случае, если перебить трансферный рекорд Гарета Бэйла – 85 миллионов фунтов.
«Для меня он лучший центральный полузащитник в мире», – сказал Пирло о французе, возглавляющем список трансферных целей нового главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолы.