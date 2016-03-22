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    В трансферный список Гвардиолы для «Манчестер Сити» входят 17 футболистов

    Будущий главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола составил список игроков, которых он хотел бы видеть в составе манкуниацев.

    По информации источника, в этот перечень входят сразу 17 игроков, среди которых Илкай Гюндоган и Серхио Бускетс.

    Полностью список выглядит следующим образом: Илкай Гюндоган («Боруссия» Д), Юлиан Вайгль («Боруссия» Д), Бен Чилвел («Лестер»), Эмерик Ляпорт («Атлетик»), Джон Стоунс («Эвертон»), Серхио Бускетс («Барселона»), Поль Погба («Ювентус»), Тиагу Алькантара («Бавария») , Годфред Донса («Болонья»), Амаду Диавара («Болонья»), Юри Тилеманс («Андерлехт»), Рихедли Базур («Аякс»), Деннис Прат («Андерлехт»), Усман Дембеле («Ренн»), Алекс Окслэд-Чэмберлен («Арсенал»), Иньяки Уильямс («Атлетик» ) и Альваро Мората («Ювентус»).

    Напомним, Гвардиола, который сейчас возглавляет «Баварию», станет главным тренером «Манчестер Сити» летом.

    Источник: Goal.com

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    22.03.2016 21:55
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +24

      daler_FCB 23 марта 2016, 07:54

      Явно видно, что человек хочет построить команду заново. . .

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 23 марта 2016, 06:24

      да с такими игроками и алкаш из рюмочной что хочешь выиграет,лучше бы анжи возглавил и от вылета спас-так сказать свой "гений тренера! показал)

      1
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      Рейтинг: +14

      GoChelsea 23 марта 2016, 02:04

      Это все мне напоминает когда в фифу играешь и надоели все команды начинаешь извращаться и строить команду из легенд... Скоро уже откроют новую лигу под названием " Кубок кошельков", и будут там шейхи с азиками соревноваться кто-кого, и ни страны ни клубы будут ни причём... Хотя это почти и так уже происходит

      1
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 23 марта 2016, 00:09

      Бен Чилвел («Лестер»)... Это блин кто??? Весь сезон смотрю на Лестер и... кто это????

      1
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      Рейтинг: +5175

      Каратель > Schicko_008 23 марта 2016, 06:25

      повар)

      0
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      Рейтинг: +78

      Federalll 22 марта 2016, 23:27

      В трансферный список Гвардиолы для «Манчестер Сити» входят 17 футболистов...
      А выходят все остальные))))

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      Рейтинг: +429

      sold93 22 марта 2016, 23:08

      хотелка то не треснет? или он хочет сделать из МС такую же глупую свалку хороших игроков, каким является Реал?

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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 > sold93 22 марта 2016, 23:14

      Почему Перес такой злой? Это потому что у него Гвардиолы нет :D

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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 22 марта 2016, 23:07

      типа скромный список, при нынешних ценах на футболистов этаки на лямов 500-600

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      Рейтинг: +25

      DarkJoy 22 марта 2016, 23:04

      алькантара то зачем? тоже мне , любимчик гвардиолы...

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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 22 марта 2016, 22:56

      Пеппе можно)

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      Рейтинг: +4257

      mutabor0992 22 марта 2016, 22:43

      Ну ну...Что то какой то длинный список.

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