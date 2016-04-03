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    УПЛ. «Олимпик» вдевятером обыграл «Говерлу» и другие результаты

    В матче 20-го тура УПЛ «Олимпик» со счетом 2:0 в гостях одержал победу над «Говерлой».

    В других встречах «Черноморец» в гостях, играя в меньшинстве, не сумел добыть победу над «Волынью», пропустив на последней минуте встречи – 1:1; «Заря» разгромила «Карпаты», оказавшиеся по ходу встречи вдевятером; «Ворскла» и «Сталь» сыграли вничью, не забив на двоих ни одного гола; «Шахтер» нанес сокрушительное поражение «Металлисту» со счетом 8:1.

    Чемпионат Украины. Премьер-лига. 20-й тур

    Говерла – Олимпик – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Гошкодеря, 7; 0:2 – Моха, 49.

    Удаления: Танчик, 30; Парцвания, 90.

    Волынь – Черноморец – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Смирнов, 45; 1:1 – Дудик, 90.

    Удаление: Филимонов, 40.

    Заря – Карпаты – 4:1 (3:1)

    Голы: 1:0 – Любенович, 5; 2:0 – Будковский, 21; 2:1 – Окечукву, 39; 3:1 – Тотовитцкий, 43; 4:1 – Чайковский, 61.

    Удаления: Гитченко, 45; Мирошниченко, 89.

    Ворскла – Сталь – 0:0

    Шахтер – Металлист – 8:1 (3:1)

    Голы: 1:0 – Тайсон, 6; 1:1 – Корнев, 16; 2:1 – Исмаили, 27; 3:1 – Феррейра, 31; 4:1 – Тайсон, 54; 5:1 – Тайсон, 57; 6:1 – Марлос, 68; 7:1 – Эдуардо, 86; 8:1 – Бернард, 89.

    Календарь УПЛ

    Турнирная таблица УПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.04.2016 18:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +790

      denisov 3 апреля 2016, 17:40

      латиноамериканский Шахтер разгромил украинский Металлист

      0
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    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 3 апреля 2016, 16:03

      нахрен ваще этот упл!!! на своих сайтах пусть сами и читают..((

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