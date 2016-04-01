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    Ярмоленко: «Не устраивает низкий уровень чемпионата Украины»

    Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко признался, что планирует летом текущего года сменить клубную прописку из-за низкого уровня чемпионата Украины.

    «Решение еще не принято, но желание есть. В «Динамо» меня все устраивает, но меня не устраивает уровень чемпионата Украины. Хочу расти как футболист, а для этого нужно отдавать все силы любимому делу здесь и сегодня. Буду показывать качественную игру, поступит предложение, которое устроит меня и президента клуба, и все решится.

    Сейчас главное – поехать во Францию в качестве чемпиона и обладателя Кубка Украины. Вот это задача на ближайшие полтора месяца», – приводит слова Ярмоленко «Команда».

    Известно, что в услугах Ярмоленко заинтересован «Эвертон».

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.04.2016 11:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 1 апреля 2016, 11:56

      АПЛ не устраивает низкий уровень ярмоленко

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