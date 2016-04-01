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    Государство поможет построить стадионы к чемпионату мира-2018

    Правительство РФ выделило 50 процентов от стоимости строительства стадионов чемпионата мира-2018, сообщают Ведомости. Стоимость затрат государство определило в 620 миллиардов рублей, из которых 330 миллиардов предоставит федеральный бюджет. Одна из главных статей расходов – «строительство и реконструкция спортивных объектов» – 175 миллиардов, из которых 122,5 миллиарда выделит федеральный бюджет. Стоит отметить, что такая мера была принята с целью избежать возможных банкротств и срывов сроков строительство.

    Напомним, что матчи чемпионата мира-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.04.2016 09:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 1 апреля 2016, 11:15

      330 миллиардов рублей........ Мда....
      Точно, для федерального бюджета банкротство не страшно.
      А сколько реально нужно? Может сбавить цену?

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      Рейтинг: +37

      Grismist > Denis SPb 1 апреля 2016, 22:39

      Итак уже сбавляли. В Ростове точно, почти ярд на кровле сэкономили

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 1 апреля 2016, 10:29

      Ну как в Сочи. Сначала впрягаемся всем миром, а потом к Путину по очереди с отчетом.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Black Giz 1 апреля 2016, 12:01

      Не с отчетом, а с откатом( типа там квартиры для гарема).

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