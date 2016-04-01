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    Инфантино: «ФИФА нужно открыто и прозрачно работать»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино считает, что только ежедневной работой можно исправить проблемы в футболе.

    «Я не могу показать какую-то волшебную формулу для исправления всех проблем. Все просто: моей формулой является работа, страсть и радость. Нужно открыто и прозрачно работать, очень серьезно и профессионально – это то, что мы все должны делать в ФИФА», – приводит слова Инфантино AFP.

    Напомним, что 46-летний швейцарец в конце февраля был выбран президентом ФИФА. Он планирует посетить Россию в 20-х числах апреля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.04.2016 08:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +65

      DenMih 1 апреля 2016, 08:19

      бла-бла-бла.ничего нового не сказал

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