Буффон: «Я буду играть еще два сезона, а потом хочу стать селекционером в США или Китае»

Вратарь «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон назвал срок завершения своей карьеры футболиста.

«После этого года я сыграю еще два сезона, а потом уйду. Мне не хочется играть после 40 лет, но этой цифры мне хотелось бы достичь.

Даже если бы мне предложили двойную зарплату в любом другом месте, я все равно остался бы в «Юве» до конца. Быть частью этой команды – честь для меня, «Ювентус» – это жизненная ценность. Хотя сейчас такие ценности не в моде.

У меня много опыта, но я не хочу быть тренером. Мне больше нравится роль селекционера – они амбициозны. Мне бы хотелось отправится в такие страны, как США или Китай, которые имеют серьезный потенциал из-за большого количества жителей», – сказал Буффон.