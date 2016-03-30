Ватцке: «Боруссия» задумается о продаже Обамеянга, если за него предложат 100 миллионов»

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоаким Ватцке заявил, что клуб намерен сохранить нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга в своем составе до 2020 года.

«Это не случайность, что новый контракт с Обамеянгом был рассчитан до 2020 года. Это наше желание, мы хотим, чтобы он забил еще множество голов за «Боруссию» в будущем.

Если когда-нибудь, «Боруссия» получит за него предложение размером в 100 или 120 миллионов евро, мы задумаемся. Но сейчас мы хотим сохранить Обамеянга до 2020 года», – заявил Ватцке.

В текущем сезоне Обамеянг в 40 играх за «Боруссию» забил 35 мячей и отметился 11 голевыми передачами.