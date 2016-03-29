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    Террорист-смертник выдавал себя за бывшего игрока «Интера»

    Террорист-смертник Хальд аль-Бакрауи, который применил пояс смертника на станции метро Брюсселя Маальбек, использовал поддельные документы. Более того, он выдавал себя за бывшего игрока «Интера» Ибрахима Мааруфи.

    Напомним, что Мааруфи играл за «Интер» два сезона, в которых забил шесть голов. Сейчас 27-летний футболист выступает за «Паганезе» в третьем итальянском дивизионе.

    В результате терактов в Брюсселе погибло более 30 и пострадало более 100 человек.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    29.03.2016 11:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -32

      Spartak Moscow Official 29 марта 2016, 15:16

      Выдывая себя в Турине за игрока Интера, как никак а смертиником станешь.

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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 марта 2016, 14:05

      Для чего эта инфа, а?

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