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    «Ювентус» готов доплатить «Реалу», чтобы он отказался от возможности выкупа Мораты

    «Ювентус» пытается всеми силами удержать форварда Альваро Морату, на приобретение которого рассчитывает «Реал». Напомним, что испанец перешел в стан «бьянконери» как раз из мадридского клуба, у которого по договору со «старой синьорой» есть право обратного выкупа нападающего за 30 миллионов евро. Туринский клуб, в свою очередь, готов доплатить «сливочным», чтобы оставить игрока у себя.

    В текущей Серии А Мората принял участие в 28-ми матчах, записав на свой счет шесть мячей и три голевых передачи.

    Источник: TMW

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    29.03.2016 01:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +536

      dolf666 31 марта 2016, 13:32

      вот чем плохо побывать когда-то в Реале, даже перейдя в другой клуб ты всё равно в кармане у Переса. и кто знает, хорошо или плохо будет Морате в Баварии.

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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 29 марта 2016, 02:49

      А Мората сам не может просто отказаться уходить?

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