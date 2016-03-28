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    Бонуччи: «Никто меня в «Челси» не приглашал, а с Конте мы просто выпили кофе»

    Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал, что вероятный будущий наставник «Челси» Антонио Конте не звал его в лондонский клуб.

    «У нас была встреча с Конте в Турине, но мы всего лишь попили вместе кофе. Еще даже до конца не известно, возглавит ли он «Челси», поэтому подождем до лета.

    Тем более, я связан контрактом с «Ювентусом» до 2020-го года», – сказал Бонуччи.

    По информации различных СМИ, Конте по завершении сезона встанет у руля «Челси», и хотел бы видеть в своем новом клубе защитника «бьянконери».

    Источник: Goal.com

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    28.03.2016 23:24
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