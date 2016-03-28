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    «Монако» поспорит с «Интером» за ван дер Вила

    Как сообщает le10sport, следующим клубом защитника «ПСЖ» Грегори ван дер Вила может стать «Монако» или «Интер».

    Интерес к игроку также проявляют еще несколько неназванных клубов. Соглашение 28-летнего игрока с парижанами истечет в июне этого года, поэтому потенциальные претенденты могут заполучить голландца бесплатно.

    По информации СМИ, полученной ранее, у защитника произошел конфликт с нападающим команды Златаном Ибрагимовичем и главным тренером Лораном Бланом.

    На счету ван дер Вила а этом сезоне 14 поединков в Лиге 1, один забитый мяч и три голевых передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.03.2016 19:14
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