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    Гамшик: «Зидан не звонил мне»

    28-летний словацкий полузащитник «Наполи» Марек Гамшик заявил, что не вел и не ведет переговоров о своем переходе в «Реалом».

    «Мой переход в «Реал"? Сейчас у меня есть действующий контракт с «Наполи». И я не могу думать об уходе. Зинедин Зидан не звонил мне, да и не так много людей знают мой номер телефона.

    Это обычные слухи, я не получал каких-либо предложений», – приводит слова Гамшика CalcioNapoli24.

    Напомним, что ранее появилась информация о желании «Наполи» продлить контракт с Гамшиком до 2020 года. За «Наполи» он выступает с 2007 года. В нынешнем сезоне хавбек провел за неаполитанцев в Серии А 30 матчей, в которых забил пять голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.03.2016 11:45
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