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    Сиссе: «Вопросы этики? Будет глупо, если Бензема не сыграет на Евро-2016 за Францию»

    Бывший нападающий сборной Франции Джибриль Сиссе выразил мнение, что нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема должен поехать в составе национальной команды на домашнее Евро-2016.

    «Проблема этики? Меня это не волнует! Дело еще не закрыто, но было бы глупо не взять на Евро Бензема. Он словно ходит по воде, когда выходит на поле. Сборная нуждается в нем», – сказал Сиссе.

    Напомним, что в декабре Бензема был отчислен из национальной команды из-за дела о шантаже полузащитника «Лиона» Матье Вальбуэна.

    Источник: Goal.com

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    27.03.2016 13:58
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