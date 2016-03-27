Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Марсьяль: «Смеюсь, когда ван Гаал кричит на меня»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль рассказал о том, что на тренировках команды крики главного тренера Луи ван Гаала в свой адрес он воспринимает с улыбкой.

    «Он пронзительно кричит на меня. Я от этого начинаю смеяться, потому знаю, что это для моего же блага. Он очень жесток со мной, и это именно то, что мне нужно», – отметил французский форвард.

    В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Марсьяль 24 раза выходил на поле в составе «МЮ». На счету француза семь голов и четыре результативные передачи.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.03.2016 13:26
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3414

      AZ 31 марта 2016, 01:10

      вот из за того, что игроки не признают мастерства Ван Гаала, МЮ идет в заднице... Смейся дальше клоун...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11