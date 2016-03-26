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    «Манчестер Юнайтед» готовит 70 миллионов за двух футболистов «Атлетика»

    «Манчестер Юнайтед» планирует приобрести двух футболистов «Атлетика»: защитника Микеля Сан Хосе и полузащитника Оскара Де Маркоса. Возможные трансферы могут состояться во время летнего трансферного окна. На покупку футболистов «красные дьяволы» готовы отдать 70 миллионов евро.

    Сообщается, что в услугах игроков лично заинтересован главный тренер манкунианцев Луи ван Гаал, однако по окончании сезона специалист может покинуть команду, поэтому сделки рискуют не состояться.

    В нынешнем сезоне Сан Хосе провел за «Атлетик» в Примере 26 матчей, в которых забил один гол. Де Маркос провел 28 встреч и отметился одним забитым мячом.

    Источник: Don Balon

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    26.03.2016 17:50
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