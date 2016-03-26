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    Ходжсон: «Алли может стать новым Робсоном»

    Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон высоко оценил игру полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли, сравнив его с известным в прошлом футболистом Брайаном Робсоном.

    «Я впечатлен игрой Деле Алли на протяжении всего сезона. Он обладает гениальной универсальностью и может сыграть буквально на любой позиции. Я бы сказал, что он может стать новым Брайаном Робсоном.

    Ему только 19 лет, поэтому рискованно выписывать такие авансы, однако я бы так не говорил, если бы не знал его способностей. Алли пока находится в начале карьеры, надеюсь, она будет успешной и длинной», – отметил Ходжсон.

    Источник: Goal.com

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    26.03.2016 13:36
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