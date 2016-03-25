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  • 25-тысячный стадион в Нигерии во время матча с Египтом посетило 40 тысяч человек

25-тысячный стадион в Нигерии во время матча с Египтом посетило 40 тысяч человек

25 марта 2016, 22:38
4

Поединок отборочного цикла к чемпионату мира-2018 между сборными Нигерии и Египта (1:1) вызвал большой зрительский интерес.

Вместимость арены «Ахмаду Белло» в нигерийском штате Кадуна оставляет 25 000 человек. Тем не менее, по предварительным данным, на игре присутствовало порядка 40 000 зрителей.

Такой наплыв желающих посмотреть матч вызван тем, что губернатор штата Кадуна Насир эль-Руфай выкупил все билеты, и предоставил всем желающим посетить игру абсолютно бесплатно.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Отборочные матчи к ЧМ. Африка Африка Нигерия Египет
Комментарии (4)
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Karanit
1458937452
Все любят халяву
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АртурZaСМ
1458961184
на халяву и уксус сладкий)))...
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