25-тысячный стадион в Нигерии во время матча с Египтом посетило 40 тысяч человек

Поединок отборочного цикла к чемпионату мира-2018 между сборными Нигерии и Египта (1:1) вызвал большой зрительский интерес.

Вместимость арены «Ахмаду Белло» в нигерийском штате Кадуна оставляет 25 000 человек. Тем не менее, по предварительным данным, на игре присутствовало порядка 40 000 зрителей.

Такой наплыв желающих посмотреть матч вызван тем, что губернатор штата Кадуна Насир эль-Руфай выкупил все билеты, и предоставил всем желающим посетить игру абсолютно бесплатно.