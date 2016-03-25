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    25-тысячный стадион в Нигерии во время матча с Египтом посетило 40 тысяч человек

    Поединок отборочного цикла к чемпионату мира-2018 между сборными Нигерии и Египта (1:1) вызвал большой зрительский интерес.

    Вместимость арены «Ахмаду Белло» в нигерийском штате Кадуна оставляет 25 000 человек. Тем не менее, по предварительным данным, на игре присутствовало порядка 40 000 зрителей.

    Такой наплыв желающих посмотреть матч вызван тем, что губернатор штата Кадуна Насир эль-Руфай выкупил все билеты, и предоставил всем желающим посетить игру абсолютно бесплатно.

    Источник: Twitter

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    25.03.2016 22:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 26 марта 2016, 05:59

      на халяву и уксус сладкий)))...

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      Рейтинг: +64

      Karanit 25 марта 2016, 23:24

      Все любят халяву

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      Рейтинг: +1055

      3ton > Karanit 25 марта 2016, 23:42

      у нас и на "халяву" не ходят

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > 3ton 26 марта 2016, 10:41

      Смотря на что,на пер.див конечно не ходят,на что там смотреть.

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