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    Игнатьев: «Если не погасим долги, то в следующем сезоне «Торпедо» играть не будет»

    Вице-президент московского «Торпедо» Борис Игнатьев заявил, что участие клуба в следующем розыгрыше ПФЛ станет невозможным, если черно-белые не рассчитаются с долгами до 24-го апреля.

    «У нас пока нет денег, чтобы рассчитаться с долгами, которые висят на команде, от чего она в конечном итоге страдает.

    То, что мы доведем этот чемпионат до конца, – это ясно, но если, по-моему, до 24-го апреля мы не погасим долги, то в следующем чемпионате такой команды, как «Торпедо», не будет», – сказал Игнатьев.

    Ранее президент московского клуба Александр Тукманов сообщил, что долг, насчитывающий 250 миллионов рублей, удалось сократить практически в два раза.

    «Торпедо» выступает в ПФЛ в зоне «Центр» и располагается на девятой строчке в таблице по прошествии 17-ти туров.

    Источник: Р-Спорт

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    25.03.2016 20:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 25 марта 2016, 22:55

      Хорошую элиту взрастила в России нынешняя власть. Покупают команды чемпионшипа. Борнмут покупают, Рединг покупают. Мало им Челси и Монако. И никто из них не хочет купить такой бренд как Торпедо (Стрельцов, Воронин, братья Савичевы...) Ведь для этого надо жить в обобранной ими стране, а не в Лондоне и не в Монако.

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