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    Куртуа: «Только «Челси» решать, продавать меня или нет»

    Голкипер «Челси» Тибо Куртуа отметил, что решение о его продаже может быть принято исключительно клубом.

    На днях появилась информация, что лондонский клуб готов расстаться с бельгийским стражем ворот за 92 миллиона евро. Отметим, что «Челси» владеет правами на Куртуа с 2011-го года, однако первые три сезона вратарь провел на правах аренды в «Атлетико».

    Напомним, что бельгиец связан контрактом с «пенсионерами» до лета 2019-го года.

    «Соглашение с «Челси» будет действовать еще три года, поэтому принятие решения о моем трансфере остается только за клубом.

    Раньше я завоевывал трофеи в каждом сезоне, однако в нынешнем году у меня случилась травма. Надеюсь, что смогу здорово сыграть за сборную Бельгии на Евро-2016», – сказал Куртуа.

    Источник: ESPN

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    25.03.2016 20:39
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