Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Витсель: «Вылет из Лиги чемпионов раздражает, но у «Зенита» еще есть Кубок России и чемпионат»

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель дал оценку тому, как текущий сезон складывается для него и для его команды.

    «Это неплохой сезон. Но мне следует быть более решительным. В каждом мачте у меня есть возможность забить, но я делаю не все возможное для этого. Мне нужно быть более эффективным и спокойным в чужой штрафной.

    Если говорить о команде в целом, в 1/8 финала Лиги чемпионов была классная битва, несмотря на вылет по итогам двух матчей против «Бенфики», о котором мы очень сожалеем. Когда мы ехали в Лиссабон, мы не были готовы на 100 %, так как не играли уже шесть недель. Мы были не настолько мощными, как обычно. Мы хорошо сопротивлялись, в итоге проиграли (0:1). Ответный матч крайне разочаровал: мы открыли счет, у нас было много моментов, а потом нам забили гол после удара с 35 метров. Этот парень может еще десять раз так пробить, и каждый раз мяч улетит на трибуны. Мы вылетели, и это раздражает. Сейчас нужно идти дальше. У нас еще есть Кубок России и чемпионат: после колебаний в турнирной таблице мы вернулись на четвертое место, уступаем всего шесть очков ЦСКА. Все еще исправимо, ведь осталось девять матчей», – отметил Витсель.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.03.2016 21:08
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4830

      neveldomha 28 марта 2016, 10:52

      Если бы это сказал Иньеста про чемпионат Испании, то я бы даже не сомневался.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -14

      карасевщинa 24 марта 2016, 23:08

      кубок краснодар возьмет а бомжи даже в лч не попадут ну или только с помощью судей

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos 24 марта 2016, 22:10

      Да осядут кони в Питере,они вообще уже забыли,как Зенит побеждать если чё

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12314

      Вомбат 24 марта 2016, 22:07

      К тому же эти 6 очков вряд ли отыгрываются. Я даже не уверен, что Зенит победит в очной встрече - заочно ЦСКА выглядит получше.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 24 марта 2016, 21:23

      Да ладно,осенью же вы все говорили,что "плевать на чемпионат Мутко,главное - ЛЧ",так же,как и год назад.А после провала в ЛЧ вдруг сразу не плевать становится.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11