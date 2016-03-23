Тони считает Анчелотти «идеальным вариантом» для «Баварии»

Бывший нападающий «Баварии» Лука Тони уверен в том, что итальянский специалист Карло Анчелотти, который будет работать с мюнхенским клубом в следующем сезоне, – идеально подходит для этой должности. Как сообщалось ранее, нынешний наставник мюнхенцев Хосеп Гвардиола по окончании сезона станет главным тренером «Манчестер Сити».

«Анчелотти – победитель. Он выигрывал трофеи в Италии, Испании, Англии и Франции. Он невероятно профессионален и всегда вежлив со всеми – коллегами, игроками, журналистами. Анчелотти – идеальный вариант для «Баварии», – сказал экс-футболист клуба.