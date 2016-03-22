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    Суарес: «Как же я соскучился по сборной»

    Нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес прокомментировал свое возвращение в национальную команду.

    Напомним, Суарес был отстранен от сборной на девять игр за укус игрока команды Италии Джорджо Кьеллини на ЧМ-2014. Теперь срок дисквалификации подошел к концу, и футболист сможет сыграть против Бразилии и Перу.

    «Как же это приятно, как же я соскучился по сборной и разговорам с партнерами», – написал Суарес на своей странице в Instagram.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    22.03.2016 23:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 23 марта 2016, 00:38

      А кусь-кусь делать не будет ?

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      Рейтинг: +78

      Federalll 23 марта 2016, 00:15

      «Как же это приятно, как же я соскучился по сборной и разговорам с партнерами», – написал Суарес на своей странице в Instagram.
      Только странные они какие-то... все в шлемах ходят )))

      0
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      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 23 марта 2016, 00:12

      опять покусает когото))

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