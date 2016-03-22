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    Веденеев: «Вряд ли Витсель сможет заиграть в каком-то суперклубе»

    Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился своим мнением о возможном уходе из стана сине-бело-голубых хавбека Акселя Витселя, который заявил о своем нежелании продлевать с питерцами контракт и намерении покинуть клуб.

    «Витселя надо продавать уже этим летом, не дожидаясь истечения его контракта. Однако вряд ли он сможет играть в каком-то суперклубе. Также я сомневаюсь, что «Зенит» сможет выручить за полузащитника 40 миллионов евро, за которые его приобретали. Для питерского клуба Витсель станет ощутимой потерей.

    И есть проблема: из-за существующего лимита на легионеров хорошие иностранные игроки не имеют возможности стабильно выступать. Вследствие нерегулярного появления на поле футболисты не прибавляют в мастерстве. «Зенит» стал хуже играть. К тому же из-за лимита тот же Витсель уже два года играет не совсем на своей позиции, выполняя больше оборонительных функций.

    На данный момент в команде есть Маурисио, который способен заменить бельгийца. Но команде нужны русские игроки, способные на высокой скорости действовать в середине поля. Однако в российском чемпионате таких футболистов просто нет. Есть Роман Еременко, но он не русский. А самым быстрым сейчас является Александр Кокорин, который все никак не может обрести форму», – отметил Веденеев.

    Напомним, что контракт Витселя с «Зенитом» истекает летом 2017 года. В текущем сезоне бельгиец в 31 матче за сине-бело-голубых забил четыре гола и отметился четырьмя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 28 миллионов евро.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.03.2016 17:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +244

      Grelas 22 марта 2016, 21:10

      Сможет! С его умением закрывать мяч и видеть поле точно сможет. Он очень толковый футболист.

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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 22 марта 2016, 18:43

      "Вследствие нерегулярного появления на поле футболисты не прибавляют в мастерстве. «Зенит» стал хуже играть. "

      Интересно, Халк и Витсель играют постоянно, лимит им никогда не мешал выходить на поле.Но они играют плохо,даже при том,что команда подстроена под них (под Халка,в первую очередь).Кришито в этом году играет плохо - его заменил Жирков,которого не было бы в Зените,если бы не лимит.Как и Смольникова с Шатовым.Как и Дзюбы,которого всю осень нахваливали.Почему то лимит не мешает регулярно выходить на поле и хорошо играть Данни,Маурисио и Гараю.Не хватает места для Хави Гарсии?Так почему бы не посадить проваливающего матч за матчем Халка - вот и освободятся руки у Витселя,который "уже два года играет не совсем на своей позиции, выполняя больше оборонительных функций"(хотя толку от этого всё равно не будет - это не Аршавин и не Широков,как я уже неоднократно говорил)?Нет,это невозможно,он же неприкасаемый с самого момента своего прихода в Зенит 4 года назад.Все любят говорить про лимит и преимущество российского паспорта для лентяев типа Кокорина,но почему-то вот на такие преимущества для иностранцев, которые явно идут во вред команде, никак не хотят обратить внимание.Так может быть,не в лимите причина плохой игры?

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