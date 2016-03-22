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    Витсель: «Не думаю, что «Зенит» летом будет просить за меня 40 миллионов»

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель дал понять, что не будет продлевать контракт с российской командой и собирается покинуть стан сине-бело-голубых ближайшим летом.

    «С июня у меня начинается последний год контракта с «Зенитом». Я общался с руководством клуба по поводу продления соглашения, и в «Зените» знают о моем решении не подписывать новый контракт. Я хотел бы попробовать себя в более сильном чемпионате. Не думаю, что Зенит будет просить 40 миллионов евро за игрока, у которого остается год по контракту. Так что сумма компенсации за мой трансфер не будет проблемой», – приводит слова бельгийца DH.be.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.03.2016 13:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 22 марта 2016, 16:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      хулк завязал с футболом, теперь и микрофон убегает)))

      -5
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 22 марта 2016, 15:04

      Для более сильного чемпионата надо и более сильно играть,а иначе никто и брать не будет до истечения контракта!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 22 марта 2016, 14:34

      Если честно, твоя игра в последнее время вызывает множество вопросов. Поэтому, желаю побыстрее перейти в Наполи.

      4
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 22 марта 2016, 13:36

      да это бред,Ювентус готов продать Погбу ради Витселя,мб мы чего не понимаем?

      -2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 22 марта 2016, 13:35

      Вспоминая мытарства Аршавина, с 40000000 сбавят пятёрочку , не больше. Так что придётся Акселю брать кредит в ГАЗПРОМБАНКЕ, и самому себя выкупать

      4
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb > APchelov 22 марта 2016, 14:43

      Да)))
      - На какие цели планируете взять кредит?
      - Эээ... Хочу выкупить свою свободу.
      - Свобода - это святое. Кредит одобрен)

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