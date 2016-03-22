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    Эмери: «Против штрафных Месси хотели ставить стенку на линии ворот»

    Главный тренер «Севильи» Унаи Эмери признался, что противостоять ударам со штрафных нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в матче 26-го тура Примеры красно-белые собирались при помощи стенки, установленной на линии ворот. Этот вариант всерьез рассматривался тренерским штабом севильцев.

    «Мы подсмотрели подобный прием у одной из французских команд, и нам пришла мысль, что это может стать вполне эффективным противоядием против штрафных в исполнении Месси. Однако в итоге мы все-таки решили отказаться от этой идеи», – сказал Эмери.

    Напомним, что именно Месси прямым ударом со штрафного послал мяч в сетку ворот, тем самым уровняв шансы команд в той встрече. В итоге сине-гранатовым удалось добиться победы над подопечными Эмери.

    Источник: Marca

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    22.03.2016 01:43
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