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    Кейн: «Моя цель – превзойти Ширера по числу голов в АПЛ»

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн хочет превзойти легендарного форварда сборной Англии Алана Ширера по количеству забитых мячей в Премьер-лиге.

    «260 голов – это невероятно много, и до этой цифры мне еще очень далеко. В детстве я восхищался Ширером, я был свидетелем многих его голов, и это было просто изумительно.

    Я просто играю и не хочу знать, что меня ждет в будущем. Никто не знает, что ждет меня дальше. Но рекорд Ширера – это то, к чему у меня есть стремление. Думаю, любой форвард должен мечтать о подобном достижении», – сказал Кейн.

    В настоящее время в активе нападающего 45 голов в АПЛ.

    Источник: Skysports

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    21.03.2016 21:58
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 21 марта 2016, 23:30

      Всё верно!Хороший ориентир!

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