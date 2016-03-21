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    Дайк: «Выпью водки, если выиграем Кубок России»

    Нападающий «Амкара» Брайт Дайк, этой зимой перешедший из американской МЛС, поделился своим мнением о РФПЛ.

    – Какая первая мысль у тебя возникла при слове «Амкар»?

    – Мне было интересно. Я поинтересовался о команде и всей лиге у своего кузена Эмануэля Эменике, у нападающего ЦСКА Ахмеда Мусы. Они оба сказали, что в России хорошая по силе лига, в том числе и для того, чтобы прогрессировать. Кроме того, в «Амкаре» играет Фегор Огуде, которого я тоже знал, поэтому я обратил внимание на команду из Перми.

    Я советовался с Эменике еще до того, как контракт с «Амкаром» стал реальностью, и уже после того, как подписал соглашение. Он говорил, что это хороший вариант, главное – проявить себя.

    – У тебя уже сложилось впечатление об уровне российских команд и уровне чемпионата?

    – Если команда будет играть также, как на Кубок с «Динамо», то мы можем прилично выступить в этом сезоне. Мы должны держать эту планку и даже стараться ее поднимать.

    – Тебя узнают на улице болельщики? Готов к тому, что к тебе подойдет житель Перми и, например, предложит выпить водки?

    – Ну, я вообще-то не пью такие напитки, но если мы выиграем Кубок России, то я обязательно выпью водки. Не ранее!

    Источник: ФК «Амкар»

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    21.03.2016 12:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14

      VasyaPypkin 21 марта 2016, 20:11

      Там сложно будет не выпить! Весь город на радостях заливать будет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      kidd-75 21 марта 2016, 14:16

      Типа Реальный Пацан????

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 21 марта 2016, 13:12

      Быть ему трезвым

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