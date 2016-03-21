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    Кержаков приедет в расположение сборной, несмотря на травму

    Нападающий «Цюриха» Александр Кержаков приедет в расположение сборной России, несмотря на полученное повреждение.

    Как сообщалось ранее, форвард растянул мышцу и выбыл из строя на несколько недель.

    «Я еду в сборную. О характере травмы лучше знает доктор сборной. Он видел результаты обследования», – сказал Кержаков.

    Напомним, что сбор национальной команды начнется во вторник, 22 марта. По плану у российской сборной товарищеские матчи против национальных команд Литвы (26 марта) и Франции (29 марта).

    Источник: ТАСС

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    21.03.2016 10:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 21 марта 2016, 17:01

      Погребняк лучше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 21 марта 2016, 14:51

      Правильно,все болезни быстро проходят в родном коллективе!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 21 марта 2016, 14:03

      Сашок на костылях сильнее Бревнища))))

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 21 марта 2016, 11:16

      Да Санёк и на костылях примчится!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 марта 2016, 11:07

      за чем?

      0
      Ответить
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