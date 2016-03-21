Девич: «1:1 – это плохо, но надо поднять голову и идти вперед»

Нападающий «Рубина» Марко Девич недоволен потерей очков в домашнем матче 21-го тура РФПЛ с «Мордовией» (1:1).

«Первый тайм был какой-то «серый», не сыграли мы в тот футбол, который от нас требовали. Второй тайм уже был получше, но мы не успели забить второй гол, который все хотели увидеть. Чуть-чуть где-то не повезло, но и «Мордовия» тоже неплохо сыграла. Жалко, конечно, что не выиграли, ребята грустные, 1:1 – это плохо, но надо поднять голову и идти вперед, по-другому никак. Нет времени расслабляться.

Прибавили во втором тайме, поскольку ситуация такая была — и тренер поднял настроение в перерыве, и мы сами поняли, что так нельзя. Как-то слабовато мы вышли на матч, мягко говоря. Если бы с самого начала так играли, как во втором тайме, наверное, было бы хорошо. Мы все здесь взрослые, опытные — это надо понимать.

Что можно сказать про Гекдениза? Ветеран, который является примером для многих, и для меня тоже. Приятно смотреть на человека, который в таком возрасте отдает столько сил и добивается большого результата. Он мог и не забить, но все видят, с каким желанием он играет», — сказал форвард казанской команды.

По итогам сыгранных туров казанцы занимают девятую строчку в турнирной таблице.