Зинченко прибыл в расположение сборной Украины U20

Нужно его заигрывать за нормальную страну.
Хотя там, наверно, не долго самостоятельный чемпионат будет, и встанет вопрос вообще для всех: кому в Польшу, кому в Румынию, кому в Венгрию, брызнут во все стороны.
Полузащитник «Уфы» Александр Зинченко прибыл в столицу Украины, где сыграет в составе сборной U20 в товарищеском матче со сверстниками из Англии. Об этом украинец рассказал в интервью телеканалу «Футбол 1».
Как сообщалось ранее, хавбек уфимцев отсутствовал в списке футболистов, которые были вызваны в основную сборную Украины.
Товарищеский матч Украина U20 – Англия U20 пройдет в Киеве 22 марта.