Зинченко прибыл в расположение сборной Украины U20

Полузащитник «Уфы» Александр Зинченко прибыл в столицу Украины, где сыграет в составе сборной U20 в товарищеском матче со сверстниками из Англии. Об этом украинец рассказал в интервью телеканалу «Футбол 1».

Как сообщалось ранее, хавбек уфимцев отсутствовал в списке футболистов, которые были вызваны в основную сборную Украины.

Товарищеский матч Украина U20 – Англия U20 пройдет в Киеве 22 марта.