Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зинченко прибыл в расположение сборной Украины U20

    Полузащитник «Уфы» Александр Зинченко прибыл в столицу Украины, где сыграет в составе сборной U20 в товарищеском матче со сверстниками из Англии. Об этом украинец рассказал в интервью телеканалу «Футбол 1».

    Как сообщалось ранее, хавбек уфимцев отсутствовал в списке футболистов, которые были вызваны в основную сборную Украины.

    Товарищеский матч Украина U20 – Англия U20 пройдет в Киеве 22 марта.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.03.2016 09:55
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 21 марта 2016, 11:28

      Нужно его заигрывать за нормальную страну.
      Хотя там, наверно, не долго самостоятельный чемпионат будет, и встанет вопрос вообще для всех: кому в Польшу, кому в Румынию, кому в Венгрию, брызнут во все стороны.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11