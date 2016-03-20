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    Аршавин: «Венгер имеет в «Арсенале» статус бога. Он покинет клуб, если только сам захочет»

    Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин, защищавший цвета лондонского «Арсенала» с 2009 по 2013 год, рассказал о статусе главного тренера «канониров» Арсена Венгера.

    – Может, Венгера стоит уже все-таки попросить собрать вещи?

    – Ситуация здесь простая и она не изменилась за те годы, что прошли после моего ухода из «Арсенала»: Арсен в клубе имеет статус бога. Он расстанется с «Арсеналом», только если сам этого захочет.

    – Но если бы вы стали президентом «канониров», сказали бы ему: Арсен, я все понимаю, но пора?

    – Давайте я им сначала стану (смеется). Но даже если сделать такое невероятное допущение, представить себе скамейку «Арсенала» без Венгера, фантазии у меня все равно не хватит.

    Источник: Спортфакт

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    20.03.2016 21:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4257

      mutabor0992 21 марта 2016, 01:00

      А дюша имеет статус говна.При том и как футболист,и как человек.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > mutabor0992 21 марта 2016, 02:17

      О, эксперты диванные подъехали.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 марта 2016, 21:39

      Это правда!

      0
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 20 марта 2016, 21:32

      А сам он не захочет, он давно уже живет в виртуальной реальности.

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