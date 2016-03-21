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    Примера. «Реал» разгромил «Севилью»

    В матче 30-го тура Примеры «Реал» на своем поле не оставил никаких шансов «Севилье», четырежды поразив ворота гостей. По разу отметились Бензема, Роналду, Бэйл и Хесе. Таким образом, «сливочные» сократили отставание от идущего на втором месте «Атлетико» до одного очка.

    Чемпионат Испании. Примера. 30-й тур

    Реал (Мадрид) – Севилья (Севилья) – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бензема, 6; 2:0 – Роналду, 64; 3:0 – Бэйл, 66; 4:0 – Хесе, 86.

    Нереализованные пенальти: Гамейро, 27 – Роналду, 58.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.03.2016 00:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 22 марта 2016, 21:16

      ну что молчите?язык закусили?вот так вот.пе......да боли каталонские

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