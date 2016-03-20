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    Нобоа: «Бердыев смог бы сделать «Спартак» чемпионом»

    Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа выразил мнение, что главный тренер желто-синих Курбан Бердыев способен добиться результата с любой командой.

    – Курбан Бердыев – волшебник?

    – Сто процентов. Лучший тренер в России. Где бы он ни работал, всегда видна его рука, всегда его команды наверху. Наверняка найдется немало людей, которым не нравится его стиль. Но зато есть результат, а это самое главное. Курбан требует полной самоотдачи от каждого из нас. Говорит: «Если не получилось отдать хороший пас – это не проблема». Главное, чтобы ты бился, бегал, стелился в подкатах и никогда не выключался из игры. Ведь один незначительный подкат может решить исход всей встречи. Перехватил мяч, сделал передачу – 1:0, и мы выиграли.

    – Сесар Навас утверждает, что Бердыев мог бы работать даже в «Реале» или «Барселоне».

    – Соглашусь.

    – А в «Спартаке» смог бы?

    – Если бы ему дали собрать игроков, которых он хочет, то он смог бы сделать для «Спартака» много хорошего.

    – И даже сделать чемпионом?

    – Вполне. «Спартак» – это, конечно, особенный клуб. Для России «Спартак» – как «Реал» для Испании. На тебя давят со всех сторон. Если команда не будет первой или второй, болельщики будут требовать смены тренера. Но Курбан своей работой доказал, что способен добиваться результата.

    – Вы отпустите Бердыева в «Спартак», если ему поступит предложение летом?

    – Каждый человек мечтает о профессиональном росте. У «Спартака» больше всех в стране болельщиков. Где бы команда ни играла, даже в Томске, всегда на трибунах как минимум пять тысяч спартаковских болельщиков. Новый стадион. Это топ-команда по российским меркам. Если бы Курбан получил предложение от «Спартака» и ушел из «Ростова», я бы понял его решение.

    Источник: «Советский спорт»

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    20.03.2016 17:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 марта 2016, 23:40

      У некоторых горе-журналистов явный сдвиг по фазе, ага, нет новостей - говори о Спартаке. Хотя, косвенно, это свидетельствует о большой популярности команды, ага, и о низком уровне представителей второй древнейшей профессии.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 марта 2016, 22:55

      Думаю и наш Дима сам Спартак сделает чемпионом-если ему дадут время.

      1
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 20 марта 2016, 22:27

      Ахахаха,ну ща Ростов займёт место 5-6,все скажут это из за состава...

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 20 марта 2016, 18:40

      Старков тоже мог бы сделать ФКСМ чемпионом. Но за оборонительную тактику его выпинали взашей. Интересно, почему?

      Если Бердыев не проповедует барселонский стиль и стеночки-забегания, а он не проповедует барселонский стиль и стеночки-забегания -- то Бердыева возненавидят спартаковские болельщики и объяснят ему, что Бердыев не свой, не чистокровынй спартач, и поэтому обязан уступить место истинному носителю спартаковского духа.

      В итоге мы вернёмся к тому, с чего начинали.

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 20 марта 2016, 18:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Бердыев в Спартаке? ))) А куда Аленя девать? ))) И насчёт всероссийской любви - большое заблуждение

      -4
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