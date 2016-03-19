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    Брайда: «Ибрагимович любит Милан, поэтому он может снова стать красно-черным»

    Спортивный директор «Барселоны» Ариедо Брайда, некогда сотрудничавший с «Миланом», выразил мнение, что нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович, контракт которого с французским клубом истекает нынешним летом, может вернуться в миланский клуб. Напомним, швед принял решение не продлевать соглашение с парижанами.

    «Ибрагимович очень любит Милан. Думаю, он может принять решение о возвращении в стан «россонери».

    Если говорить о Погба, то это игрок невероятного таланта, который в скором будущем окажется в топ-клубе. Если он примет решение уйти из «Ювентуса», то может стать усилением для «Барселоны», «Манчестер Сити» или «ПСЖ», – сказал Брайда.

    Источник: Sport Mediaset

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    19.03.2016 12:59
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