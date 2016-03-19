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    РФПЛ. Дебютный гол Бечирая принес «Динамо» победу над «Уфой»

    В матче 21-го тура РФПЛ «Уфа» в родных стенах потерпела поражение от московского «Динамо» – 0:1. Судьбу трех очков решил единственный гол Фатоша Бечирая.

    Отметим, что данный гол стал дебютным для черногорца в составе бело-голубых.

    Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

    Уфа – Динамо (Москва) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Бечирай, 28.

    Уфа: Шелия, Зинченко, Аликин, Пауревич, Никитин, Кротов (Пурье, 71), Стоцкий, Зубарев, Карлос (Игбун, 56), Ханджич, Сысуев (Марсиньо, 46).

    Динамо: Габулов, Живоглядов, Хольмен, Губочан, Ещенко, Ионов, Денисов, Драгун, Ташаев (Зобнин, 89), Бечирай, Погребняк (Соснин, 73).

    Предупреждения: Карлос, 36 – Губочан, 48; Бечирай, 84.

    Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.03.2016 16:21
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +12

      Ruinevo 19 марта 2016, 21:15

      Ребята, Динамо выиграл на классе, если Переветайло останется у руля нашей команды, вылетим в ФНЛ. Но ничего страшного, годик в первом дивизионе наберемся опыта и опять в бой в РФПЛ

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 19 марта 2016, 17:00

      жаль что динамо выиграло..а ведь так близко было к фнл))

      4
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 19 марта 2016, 16:56

      нужно ,чтоб еще и терег вылетел из Премьер лиги

      0
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      Рейтинг: +28

      dzudzack 19 марта 2016, 16:42

      гг вп

      0
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      Рейтинг: +3931

      Kollljan 19 марта 2016, 16:40

      Не назначенный пеналь в ворота Динамо говорит о том, что судья тянул Динамку за лямку.

      -2
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      Рейтинг: +87

      Polilux > Kollljan 19 марта 2016, 16:41

      Если что - это был штрафной .

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 19 марта 2016, 16:30

      Погребняк так и не вылезет из винного погреба.

      1
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      Рейтинг: +87

      Polilux > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 19 марта 2016, 16:40

      Сегодня хоть не мешал играть другим !

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      Рейтинг: +33

      Russianrfs 19 марта 2016, 16:28

      Молодцы динамовцы. Поздровляю!

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      Рейтинг: +87

      Polilux > Russianrfs 19 марта 2016, 16:43

      Спасибо !

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 марта 2016, 16:23

      Если Уфа вылетит вместе с Анжи, то будет неплохо!

      -3
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