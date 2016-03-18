Игроки «Реала» встретились с мальчиком Ахмадом, потерявшим семью при пожаре

Форвард «Реала» Криштиану Роналду вместе с партнерами по команде встретился с мальчиком Ахмадом, проживающем на Западном берегу реки Иордан. 31 июля 2015 года вся его семья сгорела в собственном доме в результате поджога. Сам Ахмад получил многочисленные ожоги.

В больнице одна из телекамер запечатлела его в футболке «Реала», после чего в клубе решили сделать приятное Ахмаду. На днях он встретился со своими кумирами и получил футболку команды и мяч с автографами всех игроков.