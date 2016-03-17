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    Клюйверт: «У меня руки чешутся поработать с хорошим клубом. Я бы хотел возглавить «Барселону»

    Бывший нападающий «Барселоны» Патрик Клюйверт рассказал о своих тренерских амбициях. Сейчас голландец возглавляет сборную Кюрасао.

    «У меня очень большие амбиции. Я хочу поработать в хорошем клубе, где у меня была бы возможность продемонстрировать свои способности.

    Ожидание расстраивает, потому что у меня уже руки чешутся поработать в хорошем клубе. Я думаю, что могу довольно хорошо работать с игроками, делать их лучше и приносить пользу клубу, который я возглавлю в будущем.

    Конечно, я бы хотел быть тренером «Барселоны». До этого еще далеко, но никогда не говори «никогда». Моя цель – возглавить большой европейский клуб, и я надеюсь, что через пять лет я буду работать с такой командой», – сказал Клюйверт.

    Источник: Goal.com

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    17.03.2016 20:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +358

      Финт 17 марта 2016, 22:04

      Вот он спаситель Камаза

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 марта 2016, 21:59

      Начни с Анжи со следующего сезона, ага, чем не вызов?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      dudarik 17 марта 2016, 21:43

      Во появился а я уже про него забыл......

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 марта 2016, 21:40

      И я И я И я жочу в Барсууу

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 17 марта 2016, 20:04

      После сборной Кюрасао любой клуб покажется ступенькой вверх в тренерской карьере))

      3
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