Слуцкий подписал контракт со сборной России

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий подписал контракт с РФС, который будет действовать до завершения чемпионата Европы во Франции.

В контракте прописаны суммы премиальных по итогам выступления сборной в товарищеских и официальных матчах.

Напомним, что 44-летний Слуцкий возглавил сборную России по ходу отборочного турнира Евро-2016 и сумел вывести команду в финальный турнир.

Ранее президент РФС Виталий Мутко заявлял, что после чемпионата Европы сборную России будет тренировать тренер, освобожденный от работы в клубе.