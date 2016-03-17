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Слуцкий подписал контракт со сборной России

17 марта 2016, 16:57
21

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий подписал контракт с РФС, который будет действовать до завершения чемпионата Европы во Франции.

В контракте прописаны суммы премиальных по итогам выступления сборной в товарищеских и официальных матчах.

Напомним, что 44-летний Слуцкий возглавил сборную России по ходу отборочного турнира Евро-2016 и сумел вывести команду в финальный турнир.

Ранее президент РФС Виталий Мутко заявлял, что после чемпионата Европы сборную России будет тренировать тренер, освобожденный от работы в клубе.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Россия Слуцкий Леонид
Комментарии (21)
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Aztec58
1458225263
Ага, в последний раз.
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Syavko0261
1458225682
не люблю Цска , но буду болеть и верить удачи Слуцкому
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hodyrev
1458227292
Теперь Слуцкий + березуцкие братья Слуцкобуцкие
Ответить
Faith
1458227985
Почему Бердыева не назначают? лучший в России полюбому если бы он был бы Русским онем говорили каждый день и он был бы главным тренером сборной
Ответить
REDWHITE_
1458228303
Люблю Россию, свою Родину, но за такую сборную, мне стыдно... Со Слуцким могли подписать контракт до последней игры в группе.)) Денег бы сэкономили)))
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REDWHITE_
1458230387
Нападающий «Ньюкасла» Сейду Думбия оформил свой автомобиль на здание, в котором располагается художественная галерея города, неоднократно принявшая штрафы за неправильную парковку и превышение скоростных ограничений ивуарийского футболиста, сообщает The Sun. Бывший «армеец», перебравшийся в Англию из «Ромы» на правах аренды в январе, имеет внушительное количество штрафов за нарушение ПДД.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1458235670
Маразм крепчает.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1458236243
Весь мир -- театр, а Россия застряла в цирке. Мутко -- пытается быть коверным , а не получается.
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андрей андреев
1458238975
Чует моё сердце засудят Ростов,не дадут занять 1 место
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Garrincha58
1458240933
да насрать на них я лично вообще уже давно не жду от нашего футбола ничего хорошего и даже буду рад чтобы они всегда проигрывали
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