Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фернандо Торресу предлагают в Мексике восемь миллионов в год

    Мексиканский «Монтеррей» проявляет интерес к нападающему «Атлетико» Фернандо Торресу.

    Мексиканцы готовы платить форварду зарплату в размере 8 миллионов евро в год и намерены подписать его летом. Торрес, в свою очередь, хочет остаться в «Атлетико», но мадридский клуб пока не принял решение по нему.

    Стоит отметить, что 31-летний Торрес выступает за «Атлетико» на правах аренды, а его трансфер принадлежит «Милану». Впрочем, его контракт с итальянцами истекает летом и форвард станет свободным агентом.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.03.2016 14:51
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +42

      Onlyreven 17 марта 2016, 15:30

      Сидит Торрес дома, смотрит запись финала евро 2008.
      -Эх, а когда то я мог... а сейчас уже не могу... пора завязывать наверное...
      И тут раздался звонок телефона.
      -Алло (уставшим голосом)
      -Буэнос диас, амигос! Фернандо, не хочешь погонять за Монтеррей в следующем сезоне?
      -Это в Китае?
      -Нет, это в солнечной Мексике, ну там текила, начос, кактусы... и 8 лямов евро в год.
      -А, ну ок.
      Торрес кладет трубку.
      -Ну ни **я себе

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11