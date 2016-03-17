Фернандо Торресу предлагают в Мексике восемь миллионов в год

Сидит Торрес дома, смотрит запись финала евро 2008.
-Эх, а когда то я мог... а сейчас уже не могу... пора завязывать наверное...
И тут раздался звонок телефона.
-Алло (уставшим голосом)
-Буэнос диас, амигос! Фернандо, не хочешь погонять за Монтеррей в следующем сезоне?
-Это в Китае?
-Нет, это в солнечной Мексике, ну там текила, начос, кактусы... и 8 лямов евро в год.
-А, ну ок.
Торрес кладет трубку.
-Ну ни **я себе
Мексиканский «Монтеррей» проявляет интерес к нападающему «Атлетико» Фернандо Торресу.
Мексиканцы готовы платить форварду зарплату в размере 8 миллионов евро в год и намерены подписать его летом. Торрес, в свою очередь, хочет остаться в «Атлетико», но мадридский клуб пока не принял решение по нему.
Стоит отметить, что 31-летний Торрес выступает за «Атлетико» на правах аренды, а его трансфер принадлежит «Милану». Впрочем, его контракт с итальянцами истекает летом и форвард станет свободным агентом.