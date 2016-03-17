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    Реднапп возглавил сборную Иордании

    Известный английский тренер Харри Реднапп будет тренировать сборную Иордании.

    «Я с гордостью объявляю о назначении Реднаппа на пост сборной Иордании. Он является тренером высочайшего уровня, что не раз доказывал. Это фантастический шаг для иорданского футбола», - сказал президент иорданской федерации футбола принц Али Аль-Хуссейн.

    Сборной Иордании осталось провести два матча в отборочной группе к чемпионату мира. В данный момент команда занимает второе место в своей группе и может выйти в следующий этап отборочного турнира.

    Последним местом работы 69-летнего Реднаппа был «Куинз Парк Рейнджерс», который он покинул в апреле 2015 года.

    Источник: Skysports

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    17.03.2016 13:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 марта 2016, 14:49

      Сухого закона там нетути?

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