Два игрока защиты «МЮ» вернулись после травмы

В преддверии ответного матча 1/8 Лиги Европы с «Ливерпулем» в состав «МЮ» вернулись Эшли Янг и Кэмерон Джексон.

Янг, будучи вингером, в последнее время выступал в роли латераля. Он не играл с января из-за проблем с пахом, которые пришлось решать операцией в США.

Кэмерон Джексон, недавно перешедший в основу из академии, уже успел впечатлить своей игрой болельщиков и главного тренера.

Напомним, первая встреча «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы завершилась победой подопечных Клоппа со счетом 2:0.