Билич хочет пригласить Бентеке в «Вест Хэм»

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Бельгии Кристиан Бентеке может стать игроком «Вест Хэма». По информации источника, трансфер игрока вероятен в летнее трансферное окно.

Главный тренер «молотобойцев» Славен Билич рассчитывает на то, что 25-летний бельгиец усилит линию атаки его команды.

Ранее сообщалось, что в тренерском штабе «Ливерпуля» недовольны игрой Бентеке.

В текущем сезоне бельгиец забил семь голов в 24-х матчах Премьер-лиги.