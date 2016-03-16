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    Билич хочет пригласить Бентеке в «Вест Хэм»

    Нападающий «Ливерпуля» и сборной Бельгии Кристиан Бентеке может стать игроком «Вест Хэма». По информации источника, трансфер игрока вероятен в летнее трансферное окно.

    Главный тренер «молотобойцев» Славен Билич рассчитывает на то, что 25-летний бельгиец усилит линию атаки его команды.

    Ранее сообщалось, что в тренерском штабе «Ливерпуля» недовольны игрой Бентеке.

    В текущем сезоне бельгиец забил семь голов в 24-х матчах Премьер-лиги.

    Источник: The Times

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    16.03.2016 11:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 16 марта 2016, 14:15

      Почему то уверен в том, что заиграет при Биличе. Хотя и у нас мог заиграть, если б реже принимал мяч в штрафной спиной к воротам...

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