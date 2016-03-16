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    Симонян: «Проблемы «Спартака» в слабой селекционной работе»

    Вице-президент РФС Никита Симонян высказался о проблемах, которые существуют в нынешнем «Спартаке». По его словам, у московского клуба много игроков, которые не соответствуют команде.

    «Я уверен, что проблема не в тренере. Сколько их сменилось? Моя точка зрения такова: проблемы «Спартака» в слабой селекционной работе. Многие игроки просто не соответствуют поставленным задачам. Поэтому и не борются за медали. А в наше время даже второе место считалось провалом.

    Мы играли за команду, не думая о деньгах. Любили свое дело. Я не смог бы сесть на поезд и переехать играть в Ленинград, как сейчас Кокорин с Жирковым. При всем уважении, но меня бы не поняли. А сейчас это нормально. И преданность клубу уходит на второй план», — сказал Симонян.

    Источник: Onedivision

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    16.03.2016 11:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 16 марта 2016, 21:12

      Да и сам Симонян, подписывая преступный контракт с Капелло, ведь не отказался приходить в РФС за зарплатой, чтобы хоть немного компенсировать российскому футболу чудовищные убытки в десятки миллионов долларов бездарному тренеришке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 16 марта 2016, 21:10

      Романцев дал чёткую команду всем окружающим: ПИЛИМ СПАРТАК !
      НАЛЕТАЙ ! ОБОГАЩАЙСЯ !

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 16 марта 2016, 21:09

      А нехрен было Романцеву тырить "Спартак" Старостина, акционировать, продавать Червю - а бабло обналичивать и ныкать.

      Неужели, показывая ТАКОЙ ПРИМЕР футболистам, в Спартаке кто-то всерьёз ожидает от своей молодёжи бескорыстия?!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1847

      mahan 16 марта 2016, 16:30

      Все правильно теперь только за деньгами гонятся, тот же Дзюба, уехал за деньгами.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 марта 2016, 14:47

      Золотые слова,ой как все правильно сказал то.

      3
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