Рибери не исключает возвращения в сборную

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери рассматривает вариант с возвращением в сборную Франции. По словам футболиста, для этого ему нужно провести встречу с главным тренером «трехцветных» Дидье Дешамом.

«Я читал, что Дешам хочет пригласить в команду для участия в чемпионате Европы лучших. Я сам вновь играю за «Баварию» и нахожусь в своей идеальной форме. Но прежде чем думать о возвращении в национальную команду, необходим разговор с Дешамом. Это было бы первой предпосылкой. Это нечто само собой разумеющееся», — сказал француз в одном из своих интервью.

Напомним, что Рибери не играет за сборную Франции с 2014 года.