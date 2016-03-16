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    Пеллегрини: «Мы не рисковали, нам просто нужно было выйти в четвертьфинал»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против киевского «Динамо» (0:0). Английский клуб вышел в четвертьфинал благодаря победе в первой игре – 3:1.

    «Игра была тактической. Мы не рисковали, нам просто было нужно выйти в следующий этап, так что мы ждали, не дадут ли нам соперники пространства. Они сыграли довольно неплохой матч.

    Нам было важно держать мяч и не позволять им создавать моменты. Они понимали, что должны забивать три гола», – сказал Пеллегрини.

    Также наставник рассказал о состоянии Венсана Компани и Николаса Отаменди, которые получили травмы в этой игре.

    «К сожалению, у Компани снова проблема с мышцей голени, так что завтра будет видно, как обстоят дела. Отаменди получил ушиб и, надеюсь, восстановится за пару дней».

    Источник: BBC

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    16.03.2016 01:28
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