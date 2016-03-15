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    Президент «Ромы»: «Тотти намерен выступать в МЛС»

    Президент «Ромы» Джеймс Паллотта предложил капитану Франческо Тотти должность в руководстве клуба. По словам Паллотты, нападающий от такого варианта отказался, так как собирается продолжить карьеру в МЛС.

    «Ситуация с Франческо действительно трудная. Я хотел бы, чтобы он стал частью менеджмента клуба, но он предпочел играть дальше. Он сказал, что заинтересован выступать за «Майами», но у них пока нет команды в МЛС. Также ему был бы интересен переход в «Нью-Йорк Сити», - сказал руководитель «Ромы».

    Источник: Football Italia

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    15.03.2016 16:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 15 марта 2016, 19:43

      И он туда же! Скоро начнутся "Приключения Императора в Америке")))

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