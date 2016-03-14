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    Ибрагимович: «Я останусь в «ПСЖ», если Эйфелеву башню заменят моей статуей»

    Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович пошутил на тему того, что сможет заставить его остаться в парижском клубе. Напомним, срок действующего соглашения 34-летнего шведа рассчитан до лета нынешнего года.

    «Вряд ли они согласятся заменить Эйфелеву башню моей статуей, однако, если это все же произойдет, обещаю остаться в Париже. Сейчас же дела обстоят так, что в следующем сезоне я буду выступать в другом клубе», – приводит слова Ибрагимовича beIN Sports.

    В текущем чемпионате Франции форвард принял участие в 24-х матчах, забил 27 голов и сделал 11 результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.03.2016 01:58
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 14 марта 2016, 09:45

      Надменный типчик!

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