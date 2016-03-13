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    Джеко: «Спасибо Спаллетти за то, что выхожу в стартовом составе»

    Форвард «Ромы» Эдин Джеко поделился эмоциями от поединка 29-го тура Серии А против «Удинезе» (2:1).

    «Мне хотелось победить. Я доволен собой, тем, что удалось забить. Кажется, я понемногу прибавляю. За меня говорят цифры. Можно постоянно становиться лучше и лучше, но самое главное – победы твоей команды.

    В матчах, подобных сегодняшнему важно первыми открыть счет. И нам это удалось.

    Спаллетти дал мне возможность выходить в стартовом составе. Я обязан сказать ему спасибо. Команда провела хороший матч, а Спаллетти не ошибся относительно меня», – сказал форвард.

    Источник: Football Italia

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    13.03.2016 21:29
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